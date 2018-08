L'Uefa convoca gli allenatori top: c'è Ancelotti con Allegri e Mou

Rappresentanza napoletana anche al 20esimo Forum Uefa per Allenatori Club d’Elite, che si terrà nella Casa del Calcio Europeo di Nyon, il pomeriggio del 4 settembre Il forum, come comunicato dall’Uefa, sarà l’occasione per gli allenatori dei top club europei di scambiarsi opinioni sui temi più importanti che riguardano le competizioni europee per club, nonché per discutere e fare proposte alla Uefa che possano portare dei benefici al calcio europeo.



Tra gli allenatori «convocati» non poteva di certo mancare Carlo Ancelotti. L’attuale allenatore del Napoli, dopo una carriera da vincente in giro per l’Europa, siederà al tavolo dei migliori in rappresentanza anche del clu azzurro. Con lui anche l’ex Napoli Rafa Benítez.



Questa la lista completa degli invitati:



Massimiliano Allegri (Juventus), Carlo Ancelotti (SSC Napoli), Rafael Benítez (Newcastle United FC), Sérgio Conceição (FC Porto), Unai Emery (Arsenal FC), Paulo Fonseca (FC Shakhtar Donetsk), Rudi Garcia (Olympique de Marseille), Senol Gunes (Besiktas JK), Julen Lopetegui (Real Madrid CF), José Mourinho (Manchester United FC), Thomas Tuchel (Paris Saint-Germain), Arsène Wenger.

