Forza Napoli in tutte le lingue del mondo: al Prix Italia un progetto degli studenti del Suor Orsola

«A Napoli il calcio non è uno sport, ma una vera e propria fede interculturale e intergenerazionale, che tocca tutti i luoghi della città». Cosi i giovani videomaker dell’Università Suor Orsola Benincasa hanno presentato il loro progetto multimediale «Napoli è emozione: provala anche tu» per il Prix Italia, il Concorso internazionale Radio, Tv e Web promosso dalla RAI che in questi giorni (fino a sabato 29 Settembre) festeggia a Capri la sua settantesima edizione. Un video che racconta una ‘sciarpata’ itinerante nei vicoli della città, tra bar e ristoranti. Emozioni così forti da contagiare anche i tanti immigrati di popoli diversi residenti a Napoli. Presentato all’interno della sezione YLAB, la piattaforma digitale riservata ai giovani dal Prix Italia, il video è stato realizzato da un team di studenti del corso di laurea magistrale in Comunicazione pubblica e d’impresa del Suor Orsola composto da Federica Cirillo, Vincenzo Orefice, Roberto Rossi, Fabrizio Sorbara e Taisia Raio. Quest’ultima già giornalista professionista e figlia del compianto inviato della redazione sport de “Il Mattino” Vittorio Raio.



