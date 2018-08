La Francia alla scoperta del Napoli: l'Equipe racconta ADL e Ancelotti

Il Napoli fa parlare di sé anche in Francia, campionato in cui ben si conosce l’importanza di Carlo Ancelotti. Una stagione con il PSG o poco più è bastata all’ex allenatore di Milan e Real Madrid per restare nei cuori dei tifosi parigini. «Non ne ho fatto una questione di soldi, avevo voglia di tornare in Italia. L’Inghilterra mi tentava, ma quando sono stato contattato dal Napoli mi sono detto che era arrivata l’ora di rientrare in Italia», le parole dell’allenatore a L’Equipe. Il club di Aurelio De Laurentiis è protagonista delle pagine del noto quotidiano francese che prova ad analizzare il momento azzurro. «Non ho allenato nessun calciatore del Napoli prima di venire qui e sono curioso. La loro fase difensiva è perfetta e non ho nulla da spiegargli, in attacco, invece, vorrei cambiare delle cose».



Dalle pagine de L’Equipe anche lo stesso Aurelio De Laurentiis fa sentire la sua voce in una lunga intervista realizzata tra Napoli e Dimaro nei giorni del ritiro estivo. «Ancelotti è una persona deliziosa che è entrata nel calcio solo per errore. Anche in qualsiasi altro campo della vita avrebbe fatto cose straordinarie perché è un uomo sereno, non ha rivincite da prendere e regala equilibrio. Sono virtù molto rare», ha detto il numero uno azzurro. «Dello scorso anno resta il piacere di aver giocato un gran calcio, ma anche l’amarezza di non aver vinto nulla alla fine». Alle parole di De Laurentiis ha risposto, con una battuta, lo stesso Ancelotti. «Il presidente dice che ho equilibrio? Vedremo se penserà lo stesso quando perderemo una partita o due», conclude il neo allenatore azzurro.

