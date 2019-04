Frosinone, cori contro De Laurentiis e i napoletani applaudono i rivali

Curioso episodio quello dello stadio Benito Stirpe durante il match tra il Frosinone ed il Napoli, lunch match della 34ma giornata di Serie A. Al quarto d’ora del primo tempo, dalla Curva dei tifosi di casa è partito un coro poco gentile neo confronti di Aurelio De Laurentiis, presidente azzurro. «De Laurentiis pezzo di m...» il motivetto intonato dai tifosi frusinati a cui hanno prontamente risposto gli oltre duemila napoletani presenti allo Stirpe.



Dal settore ospiti, infatti, i tifosi napoletani hanno risposto al coro con un lungo applauso, chiaro segno della frattura tra il tifo napoletano e la società azzurra, di cui altro segnale sono gli striscioni apparsi questa notte in punti strategici della città. Il patron azzurro aveva usato il Frosinone come termine di paragone per una Serie A con poca qualità qualche mese fa, da qui le proteste dei padroni di casa.

