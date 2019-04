Forever young, c'è Maradries: Mertens belga argentino napoletano

di Marco Ciriello

E poi a Frosinone, Dries Mertens segna su punizione, e pareggia il numero di gol in serie A di Diego Maradona: 81. Sale anche lui sulle spalle del gigante che intanto balla in Messico raggiungendo con i Dorados di Sinaloa, una nuova finale nel campionato di Clausura, dopo quella nel campionato di Apertura. Anche Mertens, talvolta, balla, preferendo la finta alla finalizzazione, ma questo non gli ha impedito di raggiungere tredici gol in campionato e di stare tra i primi dieci nella classifica marcatori. Il belga diventa un po' argentino e sempre più napoletano, uno di quei napoletani silenziosi e molto europei che non si sognerebbero di lanciare indietro la maglia di José Maria Callejon.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO