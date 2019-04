Napoli, Zielinski usa il fioretto ma la vera sorpresa è Younes

Il Napoli ritrova un sorriso che nel mese di aprile era andato perduto. Ma sopratutto Ancelotti può ritenersi soddisfatto dai segnali più che positivi lanciati da Younes. Il folletto tedesco si piazza largo a sinistra e dalle sue parti fa un po’ quello che gli pare tra serpentine, tiri a giro e gol. Se l’allenatore del Napoli ha deciso che queste ultime giornate saranno decisive per valutare la rosa in vista del prossimo anno, può tornare da Frosinone con una gran bella notizia. Un po’ come quella della buona prestazione di Luperto al fianco di Koulibaly e quella di Zielinski che in mezzo al campo non ha fatto rimpiangere più di tanto la fisicità e la corsa no stop di Allan.



In un pomeriggio di sostanziale tranquillità, si deve mettere in mostra con una bella parata di reattività su Trotta a inizio ripresa. Poi può dormire sonni più che tranquilli, perché l’attacco del Frosinone ha le polveri bagnate e perché la difesa azzurra è attenta e puntuale nelle chiusure e negli anticipi.Molto ala e poco terzino, spinge a tutta forza. Anche perché Callejon si accentra e gli lascia campo libero su tutta la corsia esterna. i suoi cross, però, si rivelano spesso fuori portata per le punte azzurre che non riescono a beneficiare dei rifornimenti che arrivano dalla destra. Bravo in una chiusura in diagonale.Una sola indecisione a inizio primo tempo che poteva costare cara. Poi il Frosinone si rintana nella propria metà campo e il senegalese finisce per fare quasi l’attaccante aggiunto visto che dalle sue parti non c’è poi chissà cosa di grosso da fare. Imposta la manovra e si butta a capofitto dall’altra parte.In estate il Frosinone era una delle squadre che più di tutte gli aveva fatto la corte, ma Ancelotti lo ha convinto a rimanere. Buono per il Napoli, meno buono per i ciociari che se lo sono trovato come avversario. Dalle sue parti non si passa e insieme con Koulibaly tira su una barriera a protezione dei guantoni di Ospina.Due o tre appoggi fuori misura che in altri tempi sarebbero stati impeccabili. Prosegue nel percorso di crescita che lo sta condizionando dall’inizio della stagione. Da uno come lui ci si aspetta sempre qualcosa in più, sopratutto nella metà campo avversaria dove invece latitano gli affondi e i cross.Gli si materializzano sul destro due dei palloni più invitanti della partita. Lo spagnolo, però, prima si incarta e fallisce a due passi da Sportiello e poi nella ripresa prende il palo. Come già successo contro l’Atalanta, tende ad accentrarsi molto per lasciare spazio di manovra sulla destra agli affondi di Malcuit.Ogni palla che passa dal centrocampo passa dai suoi piedi. Sembra incredibile, ma quelle sue finte alla moviola sono talmente ben fatte da lasciare sistematicamente sul posto gli avversari che abboccano senza opporre resistenza. Si apre anche qualche buon varco, ma nella migliore occasione centra la traversa.Non ha le stesse caratteristiche di Allan, e si vede. Ma in partite del genere il fioretto è più utile della sciabola, quindi ben vengano le sue giocate raffinate. Un paio di imbucate e qualche giocata di classe fanno intendere che sta bene e che può essere una buona alternativa al brasiliano in mezzo al campo.Quando parte in serpentina e salta gli avversari come porte da slalom, sembra aver preso in prestito la tutina da sci del miglior Alberto Tomba. Lì sulla sinistra è una vera e propria iradiddio. In slalom si procura la punizione del vantaggio, in slalom va a segnare il gol del raddoppio. Infermabile.Il gol è la dimostrazione pratica di un momento di grazia che sta attraversando. Parabola perfetta e palla che si infila alle spalle di Sportiello. Ci riprova dopo poco, ma la seconda volta è meno preciso. La sua partita non solo è solo il gol del vantaggio, ma anche un serie di buoni scambi con i compagni.Ben pochi palloni giocabili. La manovra si sviluppa tutta palla a terra, non esattamente il suo pane quotidiano, ma serve l’assist a Younes. Una sola grande occasione a metà ripresa, ma viene anticipato da Ariaudo al momento del tiro a centro area. Ci prova anche su punizione dal limite.Si piazza largo a sinistra al posto di Younes. Fare meglio del tedesco sarebbe stato oggettivamente difficile visto l’impatto che il numero 34 aveva avuto sulla gara, ma l’italiano sembra sempre lontano dal gioco del Napoli e sempre più marginale al progetto. Nessuna occasione degna di nota.Al fianco di Mertens in un finale che vede il Napoli poco propositivo nella metà campo avversaria. In più il dialogo con il compagno di reparto è ridotto ai minimi sindacali, questo anche perché gli azzurri cercano per lo più di tenere palla e non rischiare di prendere pericolosi contropiede.In campo per un paio di minuti e qualche spicciolo. Ma la vera notizia è che sia tornato. Non si vedeva da gennaio e quanto era mancato alla causa. Ritrova confidenza con i compagni e si gode una passerella d’onore con vista sulla prossima stagione quando dovrà tornare ad essere protagonista.Quella di Younes dal primo minuto è una mossa che spiazza un po’ tutti, a partire dai giocatori del Frosinone che non gli prendono le misure mai. Il Napoli gioca con personalità, Zielinski in versione mediano funziona, e poi la condizione straripante di Mertens è molto utile alla causa. Nella ripresa si concede qualche esperimento in più per testare qualità e condizione di chi ha giocato di meno.

