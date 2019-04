Napoli, la contestazione è social: «Mertens come Diego? Zero titoli»

di Delia Paciello

«Meritiamo di più», è l’inno di protesta che si alza dalle tribune del San Paolo fino al web. Il Napoli reagisce e cerca di uscire dal momento negativo battendo 2 a 0 il Frosinone, ma la piazza non è soddisfatta. È contestazione da parte dei tifosi nonostante la matematica qualificazione in Champions e il secondo posto in classifica: i troppi punti di distacco dalla Juventus però quest’anno pesano, le aspettative erano alte dopo il miracolo sfiorato la scorsa stagione.



Sarà stato il grande nome in panchina che aveva fatto sognare un po’ tutti, e invece ora è proprio lui il più attaccato: «Ancelotti ha rovinato la squadra», «Deve andare via, ha distrutto il gioco del Napoli», scrivono i tifosi. Ma non tutti. Sono tanti anche i napoletani che si distaccano dallle eccessive critiche e soprattutto dal brutto gesto nei confronti di Callejon: «Bacerei pure il tuo fazzoletto sporco, quella gente non capisce quello che hai dato al Napoli in tutti questi anni», «Sei un campione, non capiscono nulla di calcio quelle persone», «Che vergogna, Napoli non è pronta a vincere niente se è capace di fare gesti simili», «300 presenze e tanto sudore, dovremmo dirti solo grazie», commentano invece in tanti sui profili social dello spagnolo. Anche il noto attore di Made in Sud Francesco Albanese ironizza a riguardo: «Mia mamma anche gli avrebbe rilanciato la maglia indietro, però pulita e stirata con amore». Mentre fra gli applausi per Mertens e il suo gol che eguaglia quelli segnati dal dio del calcio in azzurro riesce a punzecchiare: «Ciro ha raggiunto Maradona in centimetri d’altezza, lo ha raggiunto in gol fatti… ma noi preferivamo lo raggiungesse per trofei vinti». In tanti però lo osannano: «Ciro, sei il top», «Resta a Napoli a vita, ti vogliamo bene», «Sei la nostra gioia e hai onorato il momento con un gol alla Maradona», «Anche tu ci porterai vittorie come Diego».



Centrato tuttavia anche il senso di amarezza che resta nel cuore dei sognatori azzurri, ma per i più ottimisti è contemporaneamente anche l’augurio per il futuro: «Arriverà anche il nostro momento, cambieranno le cose nel palazzo», esclamano i fiduciosi. In questa atmosfera anomala dove non si festeggia ma non si può di certo parlare con lucidità di fallimento si ricorda anche la polemica anti-juve: «Non dovremmo prendercela con la nostra squadra, sappiamo che la Juventus deve vincere per forza ed è umano che i giocatori siano demotivati». Altri però hanno la risposta pronta: «Dovevamo lottare in Europa, neanche lì sono stati carichi i ragazzi. Colpa del mister».Ma a guardare tutto con distacco proprio l’atmosfera di delusione paradossalmente testimonia la crescita del Napoli: se arrivare al secondo posto crea polemica vuol dire che il club ha dimostrato concretamente di essere in grado di competere per la vetta, le altissime aspettative dei tifosi sottolineano che gli azzurri sono una grande squadra. E in questo strano momento la promessa di Koulibaly sui social è accolta con gioia da tutti: «Daremo tutto fino alla fine», annuncia il difensore ormai diventato un vero leader fuori e dentro al campo. E i commenti sono tutti di stima e approvazione: «Sei un grande uomo e un grande giocatore, Napoli ripartirà con te», «Grazie, non meritate certi gesti», «Tu sei il vero capitano, facci sognare». Perché nonostante ora non ci siano trofei in palio, i tifosi non sopportano di vedere il Napoli perdere. E dall’anno prossimo, come ha annunciato anche Ancelotti, la squadra ha tutte le intenzioni di fare meglio e lavorare anche sul mercato con acquisti mirati. «Avanti, tornate a farci emozionare. Vogliamo avere fiducia, voi fateci sognare», replicano sul web i napoletani meno avvelenati. Ma la città urla un riscatto che va oltre il calcio, e lo chiede alla squadra, alla società come dimostrazione che anche al Sud esistono realtà che funzionano, non solo nelle solite città del Nord: Napoli e il Napoli vogliono tornare grandi, il tricolore rappresenta anche questo.

