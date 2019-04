Napoli, inchiniamoci a Callejon: gentiluomo con la fascia da capitano

di Anna Trieste

In teoria quella di ieri a Frosinone è stata una trasferta positiva. Vittoria piena e meritata, fuga in avanti per blindare il secondo posto, gol da cineteca di Dries Mertens e grandissima prestazione di Amin Younes. Si sarebbe dovuto parlare solo di loro. Di come il napoletano belga abbia sistemato su punizione il pallone per bene nel sette. Ma non per irridere Maradona nel momento stesso in cui lo raggiungeva nella classifica dei marcatori in maglia azzurra bensì per celebrare con una specie di devoto e emulativo tributo la leggenda che si apprestava a accarezzare.



E poi si sarebbe dovuto discorrere della prestazione a livelli altissimi di Amin Younes. Che nonostante gli occhi addosso dell'affaticato Insigne, ieri ha fatto capire a tutti, Ancelotti in primis, che se proprio Raiola dovesse convincere il Lorenzo Furioso a approdare ad altri lidi non campani, lui un altro piccerillo che pure si mena dentro al fuoco dell'area di rigore avversaria non solo per fare gol ma pure per procurare ai compagni una punizione ce l'ha. E nessuna diagnosi geriatrica relativa al nonno o altri parenti anziani di stanza in Germania potrebbe cambiare le cose. Di loro si sarebbe dovuto parlare. Di Dries e Amin che in una specie di staffetta ideale rappresentano il presente e il futuro del Napoli. Di Callejon, ad esempio, nessuno avrebbe parlato. Se non per rimarcarne l'errore sotto porta nel primo tempo o per registrarne distrattamente il traguardo delle trecento presenze in maglia azzurra. E invece, grazie al gesto di alcuni tifosi (?!) del Napoli presenti ieri a Frosinone che dopo averne ricevuto in regalo la maglia l'hanno rispedita rudemente al mittente, l'uomo partita alla fine è proprio lui: Callejon, l'unico calciatore al mondo ufficiale e gentiluomo. Fossero tutti come Josè...

© RIPRODUZIONE RISERVATA