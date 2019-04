Frosinone-Napoli, l'attesa dei tifosi: ​«Non possiamo più sbagliare»

di Oscar De Simone

Il Napoli scende in campo a ora di pranzo contro il Frosinone con l'obiettivo di conservare il secondo posto in classifica. «Non possiamo più sbagliare», commentano i tifosi in strada.



«La partita è troppo importante - spiegano i cuori azzurri in attesa del fischio d'inizio e contro una formazione penultima in classifica non ci sono scusanti. Dobbiamo tornare alla vittoria e cancellare le brutte sconfitte delle settimane scorse. Il prossimo anno chiediamo alla società una squadra non solo competitiva ma finalmente vincente».

