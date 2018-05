Napoli, nuova furia De Laurentiis: «Ci mancano 6-8 punti col Var»

«Potremmo sicuramente vantare qualche punto in più, almeno 6-8 punti se il VAR fosse stato applicato in modo diligente quest'anno. Manca qua e là qualche rigore a sfavore di qualche squadra ed a favore di altra. La classifica potrebbe essere diversa ed a favore del Napoli». Così uno scoppiettante Aurelio De Laurentiis davanti alle telecamere di Tv Luna commenta l'utilizzo del VAR quest'anno, salvaguardando però il suo utilizzo. «Sono contento di averlo, mi ha fatto capire tante cose. Credo che sia una verifica matematica, incontestabile, ma la toglierei dalle mani degli arbitri».



L'utilizzo del VAR resta uno dei punti di maggiore discussione a Napoli e nell'intera Serie A. «Gli arbitri non devono avere una componente politica, non devono appartenere alla FIGC, ma professionisti assunti dalla Lega e pagati dalla Lega», ha continuato De Laurentiis. «Se sono in errore più volte, devono essere esclusi. Così faremmo dei passi avanti. Dispiace ciò che è accaduto anche in Europa, ma dietro al calcio ci sono mille interessi di sponsor e Tv. Spagna e Inghilterra in finale portano nelle casse UEFA più soldi. Se ci fosse stato il VAR, forse la Roma avrebbe guadagnato i supplementari».



Impossibile, poi, non parlare anche del futuro di Maurizio Sarri. «Lui sa che con me non avrà problemi. Se, una volta finito il campionato, non si dovesse arrivare ad un chiarimento su cosa vuole fare, ce ne faremo una ragione. Da zero abbiamo creato il 16esimo club d'Europa, invidiato nel mondo, resuscitato 35mln di tifosi in giro per il mondo. Chi non ha voglia di eccitarsi ed applicarsi con me sul futuro azzurro può andare via. È successo con Higuain, mi è dispiaciuto, me lo sarei tenuto, ma da quel momento ho imparato la lezione per le clausole dell'estero, e pazienza. Sarri è a casa sua, non so se gli stia stretta. Noi l'amiamo e ci sembra spaziosa».







