«Siamo stanchissimi, ma la Cremonese è una buona squadra, lo scorso anno l'ha dimostrato arrivando ai Playoff di Serie B e quest'anno punta a vincere il campionato». Gianluca Gaetano non ne vuole sapere di lasciare il posto, ancora titolare oggi nella terza ed ultima amichevole del ritiro di Dimaro 2019.



«Ancelotti mi sta spronando in ogni allenamento per lavorare al meglio sulla fase difensiva», ha aggiunto il classe 2000 ai microfoni di Sky Sport. «Sto migliorando giorno dopo giorno, dando il massimo ad ogni allenamento per acquisire esperienza anche in copertura. Amo Napoli, per questa maglia darei tutto», ha concluso.

