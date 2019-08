Gaetano e i suoi fratelli: ecco il vero oro di Napoli

di Roberto Ventre

Gaetano promosso a pieni voti da Ancelotti. Il ragazzo di Cimitile, 19 anni, fa parte del gruppo scelto dal tecnico per questa stagione. In prima squadra ci è arrivato dopo la trafila delle giovanili (under 17, under 19 e Primavera) e ci è rimasto: il primo contratto con il club azzurro lo firmò a 16 anni, nel 2018 il prolungamento fino al 2023. Un centrocampista offensivo che con la Primavera ha giocato trequartista segnando molti gol (17 in campionato e 5 nella Youth League) e che in questo precampionato è stato impiegato da Ancelotti nel ruolo di centrale di centrocampo dando buone risposte anche in un ruolo nuovo per lui.





