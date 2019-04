Cara Ilaria, meglio casinari che falsi e cortesi

di Marilicia Salvia

Diciamo che dopo ieri sera non sta in cima ai nostri pensieri, ma siccome la sua letterina di scuse ci ha distratto un po’ dalla tristezza, due parole all’Ilaria nazionale è giusto riservarle.



E queste due parole, scuse o no, sono presto dette. Perché come sempre non è la frase in sé, ma quello che ci sta dietro e intorno a fare male. Lo sappiamo bene che noi partenopei siamo quelli del fuochi d'artificio e dei triccabballacche, e chi lo mette in dubbio: mica è un'offesa, ci abbiamo fatto fortuna sulla nostra propensione al sorriso e alla festa. Noi - tanto per essere precisi - siamo quelli del paese d'o sole e di scordammoce o passato, siamo quelli che la nostra città è differente: rumorosa, colorata, caotica, e perciò meravigliosa. Se ci togliamo questo o ce lo facciamo togliere siamo finiti. Dunque niente di strano gentile Ilaria, nessuno scandalo di fronte a una citazione: i tifosi dell'Ajax fanno i napoletani, e allora? Meglio napoletani casinari e fantasiosi che zebrostrisciat(esi) falsi e cortesi. Tutto valore aggiunto per gli amici olandesi, che, a chiederglielo, state sicuri preferiranno mille volte una tammora a un valzer, così come preferiscono, non da oggi, il calcio champagne al catenaccio.



Tutto ciò premesso, la signora D'Amico non si senta assolta. Non pensi, la bella reginetta del calcio salottiero, di cavarsela come il presidente del Consiglio, che quando gli hanno ricordato la famosa frase sull'anno bellissimo ha risposto che era una battuta. Una battuta? Perfetto. Lei in realtà ama Napoli, come ha giurato ieri sera, ben 24 ore dopo l'infelice sortita, in un comunicato pieno di belle parole e complimenti? Sicuro, certo, le crediamo, chi non ama Napoli, in fondo, per tutte le ragioni di cui sopra. Facciamo così: la prossima volta le crederemo di più se, mentre tira in ballo Napoli e i napoletani, si ricorda anche di parlare dei non pochi tifosi della Juventus che, proprio negli stessi momenti e negli stessi luoghi, si stanno distinguendo per aver portato con sé «coltelli, bastoni e bombolette di spray urticante», come da verbale della polizia olandese. Strumenti non proprio adeguati a una partita di calcio, come sollecitamente (e giustamente) sarebbe stato sottolineato nel suo salotto qualora i detentori di simili gadget avessero indossato altre sciarpe e portato altre bandiere. In fondo è facile: si chiama onestà intellettuale, aiuta in tutti i casi in cui si voglia evitare anche solo il sospetto del pregiudizio. E serve pure a contenere il numero delle cancellazioni di certi abbonamenti a certe tv.



Adesso però ci scusi, signora D'Amico. Dobbiamo rimettere in garage i fuochi d'artificio che avevamo preparato per la serata. Chissà, magari li tireremo fuori tra una settimana. Per festeggiare, se la squadra e il dio del calcio lo renderanno possibile, insieme agli inglesi, e non contro di loro. Dopo averli fatti dormire, però. I partenopei, quelli dei triccabballacche, sono differenti.

