Gasperini si prende gli applausi: «Vinto contro un vero Napoli»

di Gennaro Arpaia

Passaggio del turno che ha il sapore della storia. L’Atalanta batte il Napoli a domicilio ed approva alle semifinali di Coppa Italia. «Non ci siamo snaturati per niente, abbiamo giocato la nostra gara con le nostre caratteristiche. È stata una prestazione straordinaria, per noi arrivare in semifinale è fantastico» ammette Gasperini, allenatore di una squadra che continua a lottare su tre fronti.



«Il merito è dei ragazzi che sono straordinari. Gomez? Di anno in anno offre sempre un rendimento migliore. Questa sera è un risultato importante per noi, anche perché ci è dispiaciuta la sconfitta contro il Cagliari». Napoli ed Atalanta ora si ritroveranno a Bergamo, in campionato, al rientro dalla sosta di gennaio. «Ormai ci troviamo spesso con il Napoli. Lo scorso anno qui trovammo la svolta, prendemmo consapevolezza per puntare all'Europa. Oggi è una vittoria ugualmente importante, perché questa manifestazione diventa divertente».



La battaglia tra turnover di Coppa, però, per stasera l’ha vinta proprio l’allenatore nerazzurro. «Napoli e Atalanta hanno un impianto importante, cambiando i giocatori non si snatura il gioco delle due squadre. Non è un problema giocare più partite, è un'opportunità per far giocare tutti», ha continuato Gasperini ai microfoni Rai. «Questa sera il Napoli ha messo dentro Insigne e Mertens, ha una rosa importante. Noi cambiamo un po' più spesso rispetto a loro, con le coppe utilizziamo più giocatori e penso che stasera abbiamo vinto contro un vero Napoli, al netto dei cambi».

