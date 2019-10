di Marilicia Salvia

Houston abbiamo un problema. Ma anche due o tre. Ed è meglio cominciare a dircelo. Anche se siamo all'inizio della stagione, o forse proprio per questo, è meglio che cominciamo a guardarla in faccia la realtà. Perché con tutto il rispetto per il Genk, francamente non riusciamo ad accettare l'idea di essere stati messi alla berlina da una squadra come il Genk. Con tutto il rispetto per il Belgio, che certo ha una bella fucina di calciatori, e solo per averci dato Ciro-Dries non smetteremo mai di ammirarlo e ringraziarlo, non può essere una trasferta in Belgio a mettere a rischio il nostro ruolino di marcia in Europa. L'Europa, che ancora vede aggirarsi come fantasmi i due punti da noi persi contro la Stella Rossa di Belgrado giusto un anno fa, in quel pareggio che di fatto ci costò la qualificazione.



Vero, anche il Real Madrid ha sofferto contro una squadra belga, e addirittura in casa. E l'Inter-primo-in-classifica ha perso a Barcellona, dopo aver pareggiato in casa con lo Slavia. Ma chissenefrega di quello che fa il Real Madrid, e meno che mai l'Inter. Noi, cuori azzurri già spezzati da due partite tutt'altro che piacevoli in campionato, su questa serata belga avevamo puntato tutte le carte del nostro residuo entusiasmo. Ci aspettavamo la goleada, la giocata brillante, la squadra bella e irresistibile che dopo Liverpool non abbiamo più visto, e che a questo punto ci sembra di avere solo sognato. Ci aspettavamo la prova d'orgoglio, anzi la prova di forza dalla quale ripartire con rinnovata convinzione anche in campionato, questo benedetto campionato che ogni anno speriamo di potere far nostro e ogni anno trova ragioni per ricacciarci indietro. E invece niente, che vuoi ripartire, che ce ne facciamo di questo zero a zero. Che ce ne facciamo, e la faccia triste di Ciro, ai microfoni di Sky, dice davvero tutto: Ciro, il più in forma di tutti, il più lucido, il più motivato - era nel suo Paese, a cinquanta chilometri da casa sua, davanti alla sua famiglia, e lì avrebbe potuto con un gol raggiungere addirittura la prolificità in azzurro di Maradona - eppure costretto a fremere in panchina, impotente, e siamo pronti a scommettere anche piuttosto sconcertato, per un'ora tonda.



Chissà se aspettando di scendere in campo ha ripensato, il nostro Ciro, a quanto aveva raccontato ai giornali nei giorni scorsi, alla storia di Sarri che i primi tempi lo teneva sempre in panchina, e lui che si arrabbiava così tanto da pensare di giocare male apposta, senza però mai avere il cuore di farlo. Poi Milik si infortunò e lui ebbe la sua occasione e la colse al volo, diventando Ciro il Grande, il più apprezzato forse tra i calciatori azzurri dai tempi di Maradona. Ma certo avrà avuto le sue ragioni, mister pluridecorato Ancelotti, per decidere di schierare in attacco Lozano e Milik e di lasciare il folletto a bagnomaria fino al tredicesimo del secondo tempo, e a noi tifosi tocca crederci, tocca tifare e basta. Ha di certo avuto le sue ragioni, per spedire Insigne in tribuna, e per cambiare ancora una volta formazione, l'ennesima, in un tourbillon spiazzante, che rende irriconoscibili persino ai tifosi le identità dei calciatori in campo: e ieri, tra i blackout del satellite messo a dura prova dal temporale, i colori delle maglie che Napoli e Genk sembravano essersi affettuosamente scambiati, e appunto i volti più o meno nuovi degli innesti e le posizioni inedite in campo, diciamo la verità che in certi momenti la confusione è stata grande. La confusione nelle nostre teste, però, perché in campo invece tutto è sembrato molto chiaro. Abbiamo fatto una brutta partita, Milik ha preso due traverse ed è sinceramente difficile parlare solo di sfortuna, il Genk che secondo i baldanzosi proclami del giorno del sorteggio avremmo dovuto asfaltare - e che il Salisburgo ha liquidato con un punteggio tennistico - ci ha dato filo da torcere ed ha potuto far festa davanti al suo pubblico, abbiamo perso due punti e un altro pezzo di fiducia. Abbiamo sofferto, noi tifosi, stavolta non per un solo tempo, come contro il Cagliari e il Brescia, ma per tutti e due. Abbiamo sofferto e non ne abbiamo più voglia, non ci basta più guardare il bicchiere mezzo pieno. Pieno di cosa, poi? Houston, abbiamo un problema, o forse due o tre. E chi può e deve, li risolva. Prima che sia un'altra volta troppo tardi.

