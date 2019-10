Genk-Napoli live dalle 18.55: c'è Milik, fuori Insigne e Mertens

Torna in campo il Napoli contro i belgi del Genk, dopo il roboante ingresso nella competizione di due settimane fa, quando i partenopei, grazie ad una super prestazione di fronte ai propri tifosi, hanno sconfitto per 2-0 il Liverpool, detentore della coppa e protagonista assoluto anche in campionato. Brutto esordio stagionale invece per gli avversari di questa sera, che nella prima partita sono usciti sonoramente sconfitti dalla trasferta di Salisburgo col risultato di 6-2.



LA PARTITA IN DIRETTA ​



28 Coucke; 31 Maehle, 46 Cuesta. 33 Lucumì, 21 Uronen; 25 Berge, 23 Hagi, 17 Hrosovsky; 27 Bongonda, 10 Samatta, 7 Ito.A disposizione: 26 Vandevoordt, 2 De Norre, 4 Wouters, 6 Dewaest, 8 Heynen, 11, Paintsil, 18 Onuachu. All. Mazzù.1 Meret; 22 Di Lorenzo, 44 Manolas, 26 Koulibaly, 6 Mario Rui; 5 Allan, 8 Fabian Ruiz, 12 Elmas; 7 Callejon, 99 Milik, 11 Lozano.A disposizione: 25 Ospina, 2 Malcuit, 9 Llorente, 13 Luperto, 14 Mertens, 20 Zielinski, 34 Younes. All. Ancelotti.Kovacs (Romania).

© RIPRODUZIONE RISERVATA