Genk-Napoli, Mazzù imita Carlo: «Masticherò una gomma come lui»

di Bruno Majorano

Inviato a Genk



Felice di nome e di fatto. Mazzù è l'allenatore di origini calabresi che siede sulla panchina del Genk e che domani affronterà il Napoli per la prima volta. Se la ride eccome nella conferenza di presentazione. Nonostante le 6 sberle prese dal Salisburgo alla prima uscita in Champions e nonostante la rimonta (da 3-0 a 3-3) rimediata sabato sera nel derby contro Sint-Truiden. «Certo, quella di domani sarà una partita speciale per me, ma visto il momento si deve solo pensare alla gara. Dobbiamo trovare un maggiore equilibrio tra attacco e difesa. Sappiamo cosa abbiamo sbagliato contro il Salisburgo e in cosa dobbiamo migliorare. Ho visto un buon Genk nei primi 25 minuti».



E poi c'è Ancelotti, un modello per Mazzù in campo e fuori. «La prima cosa che mi piace di Carlo è la sua esperienza. E poi mi piace molto la gomma che mastica durante le partite. Anzi, domani ne metto una in bocca anche io così magari mi porta fortuna e facciamo un buon risultato. Al di là di questo, Ancelotti è forte tatticamente e ha un buon rapporto conti giocatori. Spero di potere imparare qualcosa da lui».



Accanto all'allentore, anche il terzino finlandese Uronen che non nasconde l'obiettivo suo e dei compagni. «Per me non è impossibile battere il Napoli. Riuscirci sarebbe fantastico, ma sappiamo che dobbiamo fare la partita perfetta».

© RIPRODUZIONE RISERVATA