Genk-Napoli, il migliore è Meret: disastro Allan, che errore Callejon

di Bruno Majorano

Inviato a Genk



Un brutto Napoli. Anzi bruttissimo. Una squadra con poca voglia e ancor meno grinta. La vittoria di Brescia è già un lontano ricordo, a differenza di quel secondo tempo di sofferenza. Da Genk gli azzurri tornano a casa con un misero punticino e la consapevolezza che la condizione e la testa sono completamente da resettare. Al netto delle criptiche scelte iniziali di Ancelotti, il Napoli dimostra di non avere la caratura della squadra schiacciasassi. 0-0 contro una squadra che ne ha subiti 6 dal Salisburgo deve far riflettere, tutti. Milik e Lozano sono due ectoplasmi che si vedono poco, se non per i plateali errori sotto porta, roba assolutamente ingiustificabile per attaccanti da Champions



Di gran lunga il migliore del primo tempo. Con due paratoni tiene la porta al sicuro. Prima si esalta su colpo di testa ravvicinato di Samatta, e poi si distende in maniera plastica per deviare in corner un missile terra area di Berge che aveva borseggiato il pallone ad Allan sul limite dell’area di rigore.Un po’ spinge e un po’ contiene. Perché a dispetto dalle premesse, il Genk non si chiude, anzi. E allora al terzino toccano gli straordinari. Ci mette il fisico quando serve, ma anche l’astuzia. Nel secondo tempo Ancelotti lo sposta a sinistra per riportare Malcuit nel suo ruolo naturale sulla destra.Rischia la frittata a inizio ripresa quando con un intervento sbilenco a centro area anticipa anche Meret indirizzando il pallone in calcio d’angolo. Per fortuna del Napoli la traiettoria esce di un soffio dalla porta, altrimenti la beffa sarebbe stata clamorosa. Per il resto guarda Samatta che ronza dalle sue parti.Le cose migliori le fa vedere nella metà campo del Genk. Prima viaggia a mille all’ora lanciato in contropiede, prova a saltare Cuesta e ricava un buon calcio d’angolo. Poi controlla un ottimo pallone a centro area e calcia a porta vuota: la gloria del gol dell’ex si stampa sul piedone di Ito sulla linea.Poco più di mezzora prima di un problema muscolare che lo costringe subito a rientrare ai box. Nel tempo a disposizione, però, è il più pericoloso del Napoli e con un paio di cross molto ben calibrati mette in seria difficoltà la difesa del Genk. Strage i denti più che può ma alla fine deve arrendersi.Raramente sbaglia partite delicate come può esserne una di Champions, e anche in Belgio marca il cartellino con un palo a inizio gara che avrebbe spianato la strada agli azzurri, e con un cross perfetto che la testa di Milik spedisce amaramente sulla traversa. Poi il solito contributo generoso a tutto campo.Una palla persa a due passi dall’area di rigore che ancora sanguina. Per sua fortuna Meret ci mette la mano con un balzo felino: pizza pagata per il portiere. Dal punto di vista della costruzione non si lascia notare né per lucidità né per accuratezza nei passaggi. Uno step indietro rispetto al Brescia.L’uomo a sorpresa, quello che non ti aspetti. Eppure lui non paga la pressione del palcoscenico di Champions dal primo minuto e gioca con buona personalità. Certo, gli manca la visione di Fabian (che gioca qualche metro più avanti), ma smacchia il giaguaro senza soffrire la pressione degli avversari.Un po’ esterno, un po’ trequartista e poi mediano. Ma giocare tra le linee continua ad essere un mezzo tabù per lo spagnolo che si trova decisamente più a suo agio a centrocampo dove Ancelotti lo sposta solo nel secondo tempo. Non brilla come nelle sue serate migliori, ma almeno ci prova.Non combina nulla di meglio rispetto a Milik, con l’aggravante che non si trova manco al momento giusto e al posto giusto. Corre pochissimo, non salta mai l’uomo e non crea mai scompiglio nella metà campo avversaria. Prestazione totalmente fuori fase. Non trova mai il dialogo con i compagni.Colleziona un numero di palle gol sprecate da Guinness world record. Per due volte va a sbattere sulla traversa, mentre a metà primo tempo riesce a sparare fuori un pallone facile facile da zero metri dopo una torre di Koulibaly. Se voleva sfruttare questa partita per ritrovare fiducia ha sprecato l’occasione.Costretto agli straordinari, perché costretto a giocare terzino sinistro - non la sua fascia preferita - dopo il forfait di Mario Rui. Nella ripresa ritorna a desta che è il suo habitat naturale e allora ci prova con qualche affondo sulla corsia e un paio di cross che però non sortiscono alcun effetto.Entra nella ripresa per aumentare il peso offensivo del Napoli che nel primo tempo era stato troppo inconcludente. Tutto largo sulla sinistra prova a creare qualcosa con finte e contro finte. Il suo repertorio, però, stavolta non è sufficiente per sbloccare il risultato sotto gli occhi della famiglia venuta da casa.Nel finale per fare la torre e sfruttare qualche seconda palla. Il suo contributo è oscuro e questa volta non si rivela prezioso come nelle altre uscite stagionali. Anche per lui si tratta di una serata storta, tanto più che di palloni giocabili dalle sue parti ne arrivano veramente molto pochissimi.Stupisce tutti con l’esclusione di Insigne, ma sopratutto con quella di Mertens, l’uomo più in forma tra gli attaccanti a disposizione. La scommessa si rivela presto un buco nell’acqua perché Lozano e Milik lì davanti combinano meno che niente. Il polacco fatica terribilmente a trovare la porta, il messicano si nasconde troppo. Nemmeno con i cambi riesce a vincere la partita: dovrà ancora lavorare parecchio.

