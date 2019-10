Genk, il sorriso di Mazzù: «Volevamo anche vincerla»

Un punto d'oro dopo una gara avvincente. Felice Mazzù applaude il suo Genk dopo il pari contro il Napoli. «Non era facile affrontare questa sfida dopo l’ultima di Champions, ma sono molto felice ed orgoglioso per la mentalità con la quale l’abbiamo affrontata. Credo che i ragazzi abbiano capito che il livello della Champions è alto e bisogna fare grandi sacrifici per un buon risultato».



Un'altra prestazione dopo il pesante ko contro il Salisburgo alla prima uscita. «Oggi abbiamo giocato da squadra, con mentalità. Questa è stata la grande differenza», ha detto in conferenza. «Per me la cosa importante è prendere questo risultato come esempio per il futuro. Abbiamo creato le giuste soluzioni per offendere e difendere. Abbiamo anche avuto delle occasioni. Volevamo anche vincerla ma mi sembra un buon risultato come primo in casa contro una squadra forte come il Napoli».



