Napoli, pronto il blitz per Perin E arriva il sì del tedesco Younes

di Pino Taormina

Un po' di nodi da sciogliere per una partenza condizionata dall'incertezza. Questo mercato invernale apre domani i battenti all'insegna di un'apparente confusione. Evidentemente la grande ammucchiata in classifica ha determinato pericolosi equilibrismi nella fase di avvicinamento alle trattative. Abbondano ancora le spine, nonostante De Laurentiis su un punto sia stato fin troppo chiaro: il Chievo dovrà far aggregare Roberto Inglese alla ripresa della preparazione degli azzurri dopo la sosta, ovvero il 14 gennaio.



Una operazione è già andata in porto, dunque. Gennaio non è mai un mese da colpi ad affetto per il club azzurro, anche perché il Napoli si preoccupa di ingannare la concorrenza con la tecnica del surplace. Il Napoli non si sente affatto con la pancia piena, nonostante il titolo di campione d'inverno. L'apertura ufficiale delle contrattazioni coincide con le trame azzurre per portare Younes alla corte di Sarri subito. Non facile convincere l'Ajax, soprattutto perché i Lancieri sono infastiditi per la mossa di Giuntoli e per il sì dell'attaccante che ha rifiutato le varie proposto di rinnovo: il 24enne a giugno arriverà a parametro zero ed è per questo che l'offerta del Napoli per avere Younes nelle prossime settimane non va oltre il milione di euro.



De Laurentiis e Chiavelli hanno sempre gli occhi puntati su due gioielli del Sassuolo: Politano e il solito Berardi. La temperatura è già alta per questo mercato che chiuderà i battenti il 31 gennaio. C'è tanta voglia di fare, a dispetto delle risorse. Giaccherini andrà via, direzione Chievo probabilmente. Ma attenzione alla Fiorentina con cui De Laurentiis vuole tenere buoni i rapporti in vista di un segnale per Federico Chiesa. Uno degli obiettivi di Giuntoli è cedere Tonelli e Rafael, i quali non hanno grande mercato. Difficilmente, nonostante le richiesta, andrà via Rog: per qualche giorno Giuntoli e Sarri hanno valutato l'ipotesi di cessione in prestito del croato. Ipotesi che resta in piedi anche per Ounas, ma sempre a patto che arrivino delle alternative in quel ruolo. Ciciretti è affare fatto, ma il Benevento continua a dire di no quindi il fantasista romano potrà firmare solo a febbraio.



Il muro del Bologna per Verdi è legato soprattutto alle perplessità dell'esterno rossooblù che teme di restare in panchina fino alla fine della stagione in azzurro. Perché i 25 milioni offerti per il cartellino sono una cifra che fa gola sia al Bologna che al Milan (che si è scoperto avere un diritto sulla vendita del 20 per cento). L'affare si farà? Il ds Bigon sarebbe più disposto a trattare col Napoli la cessione del terzino Masina. E a tal proposito, dal Portogallo sono certi che il Napoli non ha per nulla mollato il terzino sinistro del Benfica, Grimaldo. Costa 40 milioni.





