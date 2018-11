Napoli, Ancelotti sta con Mourinho: «Basta insulti negli stadi»

Alla vigilia di Genoa-Napoli, l'allenatore degli azzurri Carlo Ancelotti presenta la gara in conferenza stampa da Castel Volturno.



«Abbiamo fatto bene fino ad ora, ma si può fare meglio. Ci stiamo provando perché le insidie le dobbiamo superare tutti i giorni. Domani è un'altra insidia pericolosa perché andiamo in uno stadio nel quale abbiamo brutti ricordi, il Genoa è in un momento di difficoltà e sarà motivatissimo, l'ambiente supporterà al 100% la priopria squadra. Detto questo, sono contento di quello che stiamo facendo, ma dobbiamo stare attenti. Sarà una prova di grande maturità: è facile trovare le motivazione col Psg, più complicato giocare col Genoa dopo aver giocato una partita dispendiosa. Quella di Marassi non è solo la notte di Milik, spero che sia la notte del Napoli. Faremo valutazioni sull'aspetto fisico per quel che riguarda le scelte: abbiamo bisogno di fisicità. Non mi aspetto nessun regalo del Milan , perché vorrei vedere solo una partita bella e intensa contro la Juve. Pensiamo al nostro campionato. Abbiamo preparato un certo tipo di partita col Psg, ma non abbiamo letto bene alcune situazioni. Mertens ha avuto un problema alla spalla è completamente recuperato, si è allenato ieri e oggi e sta bene. In Champions è possibile che le quattro italiane vadano avanti e sarebbe bello. Il compito più difficile sarà il nostro. Insigne sta facendo molto bene al di là del fatto che ha cambiato posizione. Tante volte le novità portano a nuovi stimoli e quello che soprende me è che sta giocando con grande continuità. Il nostro atteggiamento può cambiare a seconda anche dell'avversario. Adesso la Juve è in fuga perché ha avuto una continuità straordinaria e a noi ci tocca rincorrere e fare il massimo per riavvicinarci il più possibile. Essere insultati per 90' non fa piacere, la reazione di Mourinho non è stata volgare ma ironica e ci può stare. Il problema vero è che si tende a offuscare sono gli insulti. E non mi riferisco solo allo Juventus Stadium, è una cultura del calcio italiano. Basta. Piatek sta facendo molto bene, tutti quelli che fanno bene e hanno qualità possono aspirare a giocare in grandi squadre. Genova in questo momento è l’ambiente ideale per lui essendo un esordiente in Italia. Chiaro che tutti i nuovi arrivi devono essere valutati, ma lui è uno pericoloso che dovremo avere sotto controllo. Non abbiamo alcuna superstar, la differenza la facciamo con la qualità del gruppo e qui il gruppo mi soddisfa molto. La Champions toglie tante energie, occorre uno sforzo supplementare per eliminare gli imprevisti. Ma è un rischio che devi correre perché giochi la competizione più importante al mondo e il Napoli ha tutte le qualità per farlo. Sei cambi domani? Sono troppi, ne faremo qualcuno in meno. Domani ci sarà uno stadio caldo, ma credo che da quel punto di vista siamo migliorati, la squadra ha cominciato a giocare con continuità e resta concentrata sulla strategia evitando cali di concentrazione. Vincere qualcosa è sempre difficile, ma puoi farlo se ognuno si esprime al massimo. In alcuni posti ti viene naturale dare il cento percento e Napoli mi stimola molto».

