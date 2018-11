Genoa-Napoli, l'attesa dei tifosi: «Sarà una bella partita»

di Oscar De Simone

La scalata verso la vetta prosegue senza sosta per il Napoli e questa sera l'ostacolo da superare è il Genoa di Juric. I rossoblu non saranno un avversario facile, soprattutto dopo la brutta sconfitta contro l'Inter a San Siro che vorranno dimenticare davanti al proprio pubblico. Il Napoli però è sicuro della sua forza e della sua capacità di cambiare le carte in tavola nel bel mezzo dell'incontro.



«Ancelotti ci ha dato una nuova identità - dichiarano i tifosi in strada - e anche questa sera giocheremo una grande partita. Il Genoa è una buona squadra e non deve essere preso sotto gamba. Comunque vada il nostro dodicesimo uomo in campo è proprio l'allenatore. Siamo soddisfatti di questa squadra che quest'anno sta facendo ancora meglio delle stagioni passate».

