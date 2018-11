Live Genoa-Napoli 1-0 Kouamé di testa, Grifone in gol

A Marassi contro il Genoa di Juric il Napoli di Ancelotti, reduce dalle fatiche di Champions col Psg, cerca tre punti per non lasciar fuggire ulteriormente la Juve. Tre cambi rispetto alla sfida coi francesi, spazio a Hysaj in difesa, a centrocampo c'è Zielinski e in attacco Milik in coppia con Insigne.



GENOA (3-5-2)

97 Radu; 14 Biraschi, 5 Romero, 4 Criscito; 8 Romulo, 88 Hiljemark, 44 Veloso, 24 Bessa, 22 Lazovic; 9 Piatek, 11 Kouamè.

A disposizione: 23 Russo, 25 Vodisek, 3 Gunter, 5 Lopez, 15 Mazzitelli, 19 Pandev, 32 Pereira, 33 Lakicevic, 45 Medeiros, 87 Zukanovic. All. Juric.



NAPOLI (4-4-2)

25 Ospina; 23 Hysaj, 33 Albiol, 26 Koulibaly, 6 Mario Rui; 7 Callejon, 5 Allan, 17 Hamsik, 20 Zielinski; 99 Milik, 24 Insigne.

A disposizione: 22 D'Andrea, 27 Karnezis, 2 Malcuit, 8 Fabián Ruiz, 11 Ounas, 13 Luperto, 14 Mertens, 19 Maksimovic, 30 Rog, 31 Ghoulam, 42 Diawara. All. Ancelotti.



ARBITRO: Abisso di Palermo.





LA PARTITA



Koulibaly stoppa un primo tentativo di Piatek al 2'. Il Napoli risponde con un altro polacco, Zielinski, al 4' ma il suo tentativo ravvicinato termina fuori.



La gara è molto combattuta a centrocampo, dove Allan e Hamsik fanno a gomitate. All'8' Piatek ci riprova ma il tentativo è fuori. Replica Hamsik al 10' ma il tiro è altissimo. E all'11 palo clamoroso di Insigne dalla distanza.



Koulibaly sontuoso su Piatek al 14'. Poco Dopo Mario Rui salva in angolo un insidioso cross genoano. Zielinski, invece, torna a essere pericoloso al 18', il suo tiro deviato.



Al 20' la frittata: cross di Romulo, difesa a vuoto e Kouame che insacca di testa l'1-0. Il Napoli accusa il colpo, il Grifone continua ad attaccare, eccetto un break di Callejon al 26'.

