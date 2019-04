Genoa-Napoli, gemellaggio finito: «Onore a tutti gli ultras scomparsi»

Si è fatto attendere poche ore il comunicato di risposta con il quale i tifosi del Genoa hanno salutato la fine del gemellaggio e che li legava al tifo napoletano. Un rapporto che andava avanti da oltre trent’anni, e che adesso sembra definitivamente concluso.



«Verificata l’autenticità del comunicato in oggetto, prendiamo atto del suo contenuto» si legge da una nota fatta circolare in rete in queste ore dal tifo rossoblu. «Il gemellaggio è finito. Onore a tutti gli ultras scomparsi» il messaggio diretto a chiusura del comunicato di risposta. La firma è di molti gruppi ultras che vivono la Gradinata Nord e che mette la parola fine ad un legame che aveva caratterizzato gli ultimi anni del calcio italiano.







