Napoli, si salva solo Fabian Ruiz: Callejon corre male, Ghoulam flop

Così no. Non va proprio. E per fortuna che c’è Karnezis (il terzo portiere), altrimenti per il Napoli sarebbe un’altra notte da incubo, proprio come era stato a Empoli 4 giorni fa. Gli azzurri, lontani parenti della squadra brillante di qualche settimana fa, non riescono ad avere la meglio di un Genoa ridotto in 10 uomini per quasi un’ora. Zielinski non incanta, Allan non gira, ma sopratutto Milik non segna. Una serie di segnati tutt’altro che incoraggianti se si pensa che tra 4 giorni a Londra ci si gioca la stagione. Volendo trovare una nota positiva - oltre alle belle parate di Karnezis - c’è il gol di Mertens che per fortuna sembra aver ritrovato lo smalto e la vena ispirata dei giorni migliori. Servirà anche lui a Londra: partita nella quale non si potrà regalare nulla.



Con l’arrivo della primavera esce dal letargo senza mai dare l’impressione di essere ancora assonnato. Allora è vero: il Napoli proprio tre portieri titolari. Se gli azzurri non vanno ko nella gara col Genoa è merito delle sue mani. Parate decisive sulle ripetute conclusioni da parte di Pandev e soci.Non è che faccia poi quali disastri, ma ogni qual volta è in possesso di palla c’è come un aura di terrore che aleggia sul San Paolo. Quando poi una volta inciampa e regala la palla a Kouame lo stadio teme il peggio. Non si spinge mai oltre la metà campo per dare una mano a Callejon manco col Genoa in 10.Si riprende il posto accanto a Koulibaly: prove generali in vista dell’Arsenal. Certo, Pandev e Kouame non hanno nulla a che vedere con Lacazette ed Aubameyang, ma la concentrazione sembra essere quella giusta. Qualche pericolo dalle sue parti si materializza solo quando Allan sbaglia un appoggio.Fare peggio di Empoli sarebbe stato francamente impossibile. E infatti qualche miglioramento c’è, anche se i tempi migliori sembrano attualmente molto lontani. Almeno stavolta non commette errori da matita blu e prova da dare anche una mano in fase di costruzione della manovra con buone uscite da dietro.Grande e grosso come è si vede passare Lazovic davanti e nemmeno gli fa «Bu» per mettergli paura. Anche quando si tratta di attaccare non è che le cose vadano meglio. Il processo di recupero, e quindi di crescita, è ancora in corso d’opera. Ma rivederlo in campo dal primo minuto è ugualmente una buona notizia.Gol di Mertens a parte, l’occasione più grossa del primo tempo capita sui suoi piedi, ma il destro dello spagnolo è troppo centrale. Il resto della partita è fatto di tante discese sulla fascia, pochi cross in mezzo e nessun altro tiro in porta. Non si risparmia quando c’è da lottare, ma è toppo poco per salvarsi.Infiocchetta per bene un bel regalo che i genoani non hanno la prontezza di scartare a tu per tu con Karnezis. Ma poi si riprende e la sua partita è un crescendo rossiniano. Corre di qua e di là senza posa e sopratutto quando può salta sempre l’uomo cercando di inventare la cosa migliore per i compagni.Si becca un calcione da Struaro che l’arbitro trasforma da giallo in rosso solo dopo l’aiuto del Var. Forse a causa della botta continua a giocare col freno o a meno un po’ tirato. Magari avrà voluto risparmiare la riserva di energie per la partita di giovedì quando i suoi muscoli serviranno operativi al 100%.Sulla sua brace mette tanta di quella carne da poter fare un arrosto per almeno una ventina di persone. Peccato che al momento di riempire i piatti sia rimasto solo il fumo. Tantissima - anzi troppa - forma e ben poca sostanza, che poi sarebbe quella più utile per aiutare la squadra a vincere partite bloccate.Precisione, freddezza e classe: ecco gli ingredienti del cocktail ubriacante con il quale serve il gol del vantaggio. La conclusione dal limite dell’area del Genoa non è fortissima, ma davvero carica di veleno. Ecco perché Radu non può arrivarci. Il belga sta bene: cosa più che positiva in vista di Londra.Dopo il tuffo che a Empoli gli era costato un giallo per simulazione, ne tira fuori uno di ben altra natura e solo i riflessi di Radu gli negano il super gol. Generoso su ogni pallone che arriva nella metà campo del Genoa. Gli manca la rete, particolare non del tutto ininfluente se di mestiere fai l’attaccante.Torna in campo e questa è già una grande notizia. Il pubblico lo accoglie con un applauso lungo e rumoroso, sintomo che l’affetto non è tramontato. Ancelotti lo inserisce a partita in corso per cercare di ritrovare il vantaggio, lui si piazza largo a sinistra ma non riesce ad incidere in maniera decisiva come sperato.Ha caratteristiche diverse rispetto a Ghoulam, perché è meno fisico ma ha maggiore propensione alla fase offensiva. Ciò nonostante, non riesce a fare nulla di costruttivo nella metà campo avversaria: un solo cross al centro per la testa di Milik, poi non una discesa sulla fascia per creare superiorità numerica a sinistra.Dopo la disastrosa prestazione contro l’Empoli, ci riprova nel finale di gara col Genoa. Troppo poco per poter avere qualche pallone giocabile e anche per poter dare anche solo un po’ di fastidio alla difesa avversaria. Si piazza largo sulla fascia, ma dalle sue parti non si gioca praticamente mai.Questa volta non ha neppure l’alibi del turnover. Il Napoli gira a vuoto, proprio come era successo a Empoli. Non la migliore delle notizie in vista della trasferta europea quando le antenne della concentrazione dovranno essere più dritte che mai. Nella ripresa ci prova con l’attacco pesante, ma neppure questa mossa si rivela giusta per conquistare una vittoria che adesso manca dalla trasferta di Roma.

