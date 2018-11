Clima caldo sabato a Marassi: da ultras contestazione a Preziosi

«La nostra pazienza verso i vertici societari è finita. Senza se e senza ma». È iniziata la contestazione in casa Genoa da parte degli Ultrà della Gradinata Nord che criticano le ultime scelte del presidente Enrico Preziosi. In un comunicato, i tifosi più caldi invitano a riempire lo stadio sabato alle 20, prima della gara con il Napoli, per contestare il presidente. Scioccati dalla decisione di esonerare il molto amato Davide Ballardini, nonostante gli ottimi risultati ottenuti, i tifosi sono rimasti colpiti in maniera negativa sia dal richiamo di Ivan Juric, due volte esonerato in passato da Preziosi, sia dall'ultima prestazione a Milano contro l'Inter, con la sconfitta per 5-0. I tifosi non vedono in positivo neppure l'ennesimo ritorno al Genoa del genero di Preziosi, Veloso, e riflettono sul fatto che dall'arrivo di Juric il capocannoniere Piatek in quattro gare non ha più fatto un gol. I tifosi della Gradinata sottolineano «le sconcertanti ultime vicende che purtroppo hanno ancora una volta visto il nostro Genoa vittima di dissennati capricci dell'azionista di maggioranza» e invitano «tutti i genoani a riempire lo stadio sino dalle ore 20» con un intento preciso: «far sentire e far capire al sig. Preziosi che cosa pensa il popolo rossoblù, stufo di lui e della sua sciagurata presidenza».

