Ghoulam sorride al Napoli ​«Felice di tornare in gruppo»

«Felice di tornare con la squadra e con questo desiderio di fare sempre di più», il tweet di Ghoulam che esprime la sua gioia per il suo ritorno in gruppo. Il terzino algerino ha preso parte ieri quasi metà allenamento con la squadra a Castel Volturno, partecipando anche a un’esercitazione di una decina di minuti con il pallone, oltre a svolgere il suo programma personalizzato. Procede il percorso di recupero dopo le due operazioni al ginocchio (legamento crociato e rotula), durante la sosta potrà ulteriormente intensificare il lavoro e la speranza è che per fine messe possa tornare tra i convocati di Ancelotti, o al massimo per le prime sfide di novembre. Il tecnico attende che possa ritrovare il pieno tono muscolare alla gamba e mettersi al passo dei compagni come condizione atletica per poterlo inserire nell’elenco dei convocati e ritenerlo disponibile per giocare.

Heureux de retrouver le groupe avec l’envie d’en faire toujours plus#ForzaNapoliSempre #ForzaNapoli #Comeback pic.twitter.com/B3EG270eiV — ghoulam faouzi (@GhoulamFaouzi) 6 ottobre 2018

