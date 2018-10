Ghoulam, Younes e Meret spingono durante la sosta

di Roberto Ventre

Gholuam, Meret e Younes spingeranno di più durante questo periodo di sosta per tornare tra i conviocati il più presto possibile. Il terzino algerino si è unito al gruppo e ha cominciato anche a partecipare ad esercitazioni con il pallone, pronto per tuffarsi nelle partitine e a intensificare il lavoro atletico per mettersi al passo dei compagni. Si ruppe il primo novembre dello scorso anno il legamento crociato del ginocchio durante il match di Champions League contro il Manchester City e venne operato il giorno successivo, poi fu operato alla roturla dello stesso ginocchio a inizio febbraio: fuori da nove mesi, il suo rientro è ormai vicino, probabilmente dovrebbe farcela ad essere convocato per Napoli-Roma, l'ultima partita del mese di ottobre in programma il 28 al San Paolo.

Procede il recupero di Meret che si è fratturato l'ulma del braccio sinistro il secondo giorno di allenamenti a Dimaro: il portiere sta svolgendo da giorni la parte atletica insieme agli atlri e ha partecipato alle esercitazioni tattiche giocando con i piedi per i compagni, gli manca l'ultimo step e cioè il tuffo dal lato del braccio infrotunato. Si attendono risovlti positivi dai controlli previsti in questi giorni per l'ok definitivo per il ritorno tra i convocati.

Vicino al rientro anche il tedesco Younes, reduce dalla frattura del tendine di Anchille. Anche lui sta gradualmente riprendendo la migliore condizione e si attende l'ultimo ok per potersi lanciare nella mischia e mettersi a disposizione di Ancelotti.

