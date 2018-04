Ghoulam, in arrivo la prima offerta dello United: pronti 30 milioni

Gli infortuni non spaventano il Manchester United, così come non fermano la voglia dei Red Devils di arrivare a Faouzi Ghoulam. Il terzino algerino continua ad essere una priorità per il club inglese che vorrebbe mettere le mani su di lui in estate per poter regalare a José Mourinho uno dei titolari del ruolo più interessanti del panorama europeo, probabilmente il migliore prima dell'infortunio dello scorso novembre.



Secondo quanto scritto dai quotidiani di Manchester, lo United sarebbe anche pronto ad una prima offerta che arriverà all'indirizzo del Napoli nelle prossime ore: 30 milioni messi sul piatto per Ghoulam. Il club inglese vorrebbe velocizzare le operazioni per il futuro visto che sia Darmian che Shaw sono in uscita e lasceranno sicuramente Manchester in estate.

