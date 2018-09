Ghoulam a Capri dopo l'infortunio: esulta per la vittoria al Verginiello

di Mariano Della Corte

CAPRI - Convalescenza caprese per il terzino algerino del Napoli Faouzi Ghoulam, infortunato e fuori dai convocati di Carlo Ancelotti, ha preferito guardare la partita del suo team in tv dall’isola azzurra. A testimoniarlo un'immagine pubblicata su Twitter dal suo profilo, dal ristorante il Verginiello, sede abituale dei soci del club Napoli calcio di Capri e ristorante preferito dai calciatori azzurri.



Quest’estate tra i tanti ha ospitato più volte il super attaccante belga del Napoli Dries Mertens. Nello scatto condiviso sui social, Ghoulam, ringrazia il ristoratore Nino per la sua proverbiale ospitalità.

