Napoli, Ghoulam corre veloce: a grandi passi verso il rientro

Quando rivedremo in campo Faouzi Ghoulam? Questa la domanda che si sono posti tanti tifosi azzurri negli ultimi mesi. Il terzino del Napoli si è infortunato il ginocchio lo scorso novembre e non è mai più rientrato a tutti gli effetti con il gruppo che era di Sarri ed oggi è di Ancelotti. A Dimaro ha lavorato ai margini, così come ai margini del gruppo è in queste settimane di lavoro intenso, ma nel frattempo Faouzi mostra i progressi ai suoi fan.



Dal suo account Instagram, infatti, Faouzi ha caricato in queste ore un video che lo ritrae in salute sul tapis roulant di Castel Volturno mentre si allena per la riabilitazione. L'algerino corre già a buon ritmo, il rientro in campo non sarà immediato ma per ora i buoni segnali che arrivano dal ginocchio incriminato sono già la migliore notizia.



