Ghoulam, è già corsa a due: Psg e United se lo contendono

Il doppio infortunio subito negli ultimi mesi non ha spaventato i top club di tutta Europa. Faouzi Ghoulam resta un obiettivo concreto per il Paris Saint Germain, così come per il Manchester United di José Mouringo. I parigini vorrebbero farlo tornare in Francia, dove la carriera di Ghoulam è cominciata con la amglia del Saint Etienne, ma il suo agente Jorge Mendes potrebbe preferire la destinazione Red Devils in Premier League.



Secondo quanto riportato da Le Buteur, però, la partenza dell'esterno algerino sembrerebbe ormai scontata: sia PSG che United torneranno a farsi sentire fortemente nelle prossime settimane con il Napoli che avrebbe individuato un primo sostituto nello svincolato Asamoah. Giuntoli avrebbe già contattato l'agente del ghanese per un eventuale trasferimento in azzurro mentre Ghoulam ancora lavora per rientrare dai problemi al ginocchio. L'obiettivo è farsi trovare pronto ai nastri di partenza della prossima stagione.

