Ghoulam, ennesima pretendente: sul terzino anche il Bayern Monaco

Un doppio infortunio ancora da smaltire, ma la possibilità di essere protagonista nel prossimo calciomercto estivo. Faouzi Ghoulam non vede l'ora di chiudere una stagione altalenante a livello personale, fatta di un grande avvio ma anche di tante difficoltà fisiche che non gli hanno permesso di dare il suo contributo al Napoli in corsa per lo scudetto.



Sul terzino algerino, in vista della prossima estate, ci sarebbe però anche il Bayern Monaco. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, infatti, il club tedesco sarebbe l'ultimo arrivato nella lunga lista di pretendenti al calciatore. L'ex Saint-Etienne, infatti, è seguito molto in Premier League, con il Manchester United che sembrerebbe in vantaggio sulle altre, ed in Ligue 1 dal Paris Saint Germain.



Ieri, per Ghoulam, ennesimo controllo al ginocchio dopo il secondo stop consecutivo tra novembre e febbraio. Il calciatore si è presentato a Roma per sottoporsi ai test del professor Mariani, accompagnato da Alfonso De Nicola, e il processo riabilitativo sembra seguire il suo naturale corso. Nessuna menzione, ovviamente, ai tempi di recupero: il Napoli aspetta Ghoulam per la prossima stagione, nell'attesa di capire se l'algerino resterà ancora un calciatore azzurro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA