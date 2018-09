Ghoulam e Koulibaly, un'amicizia tutta napoletana: «Fratm è turnat»

Il rientro di Faouzi Ghoulam nel gruppo Napoli è ormai alle porte, ma ad essere felici non sono solo i tifosi napoletani che presto rivedranno in campo l'esterno algerino. A sorridere, infatti, anche gli altri azzurri, un gruppo di cui ormai Ghoulam è veterano, punto di riferimento per tanti compagni di squadra. Tra questi anche Kalidou Koulibaly: i due, francofoni per nascita, hanno imparato a diventare «fratelli» in azzurro, tanto da parlare ormai in napoletano in campo e sui social.



«Ho ritrovato il mio frate», aveva scritto ieri Ghoulam. L'algerino aveva postato dai suoi account social una foto che lo ritraeva proprio con Koulibaly in una sessione di allenamento. Non si è fatta attendere la risposta del franco-senegalese azzurro: «Fratm è turnat», ha scritto oggi nel più puro dialetto napoletano.







