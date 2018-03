Ghoulam, ora c’è anche il Milan sulle piste del mancino azzurro

Una nuova pretendente per Faouzi Ghoulam, che arriva proprio dalla Serie A. No, non quella Juventus che l’algerino lo segue da settimane nell’ombra, ma il Milan dei cinesi. A svelarlo è France Football: secondo il giornale transalpino, i rossoneri sarebbero vigili sulla situazione di Ghoulam che potrebbe lasciare Napoli in estate in caso di offerta monstre.



Non solo la possibilità di cambiare aria, ma anche quella clausola che lo libererebbe dal Napoli. In tante seguono l’algerino nonostante il doppio infortunio al ginocchio di quest’anno: anche Psg, Chelsea e United. Il Milan, poi, sembra averci preso gusto: in rossonero il prossimo anno ci finiranno già Reina e probabilmente anche l’ex azzurro Strinic.

