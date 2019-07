Ghoulam scrive alla sua Algeria: «Non fermatevi, siamo con voi»

Serata d'attesa per il Napoli di Carlo ancelotti che a distanza potrà seguire due azzurri impegnati in Coppa d'Africa. Kalidou Koulibaly col senegal e Adam Ounas con l'Algeria si giocano infatti nelle rispettive semifinali l'accesso alla finale.



Faouzi Ghoulam ha voluto così mandare un messaggio al compagno di squadra Ounas e alla sua nazionale, che ha lasciato per un'estate per poter tornare in forma e pronto alla nuova stagione. «Siete l'orgoglio di un intero popolo. Continuate a farci sognare, crediamo in voi, date il meglio e la vittoria sarà vostra. Non fermatevi ora, siamo tutti con voi! Viva l'Algeria», ha scritto il terzino azzurro.





