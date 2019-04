Ghoulam torna a Napoli, dal Belgio gli auguri: «In bocca al lupo Faouzi»

Due settimane ad Anversa per ritrovarsi, per ripartire, per tornare ad essere quel giocatore fisicamente sorprendente che era stato fino al momento dell'infortunio più brutto della sua carriera. Faouzi Ghoulam è appena tornato a Napoli dopo il viaggio in Belgio, giorni di lavoro fisico che gli permetteranno di ritrovare quanto prima la forma migliore.



Il terzino algerino è stato salutato anche questa mattina dalla clinica belga di Lieven Maesschalck, il fisioterapista noto in Belgio e in passato al lavoro anche con Dries Mertens e la nazionale ndr, ormai famoso ai tifosi napoletani. Nella stessa clinica, infatti, era stato trattato il recupero fisico di Amin Younes, il calciatore tedesco poi rientrato alla grande nel gruppo di Ancelotti. «In bocca al lupo, Faouzi» il messaggio dello staff medico.





© RIPRODUZIONE RISERVATA