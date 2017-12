Giaccherini, cessione a gennaio? «Vuole giocare, direi si al Chievo»

«Giaccherini non gioca mai e credo che ora il Napoli non lo riterrà incedibile come successo in estate. I tempi sono cambiati, ormai credo sia diventato il diciottesimo cambio per Sarri». Così Furio Valcareggi, agente di un Emanuele Giaccherini che in questi primi mesi dell'anno ha collezionato solo cinque presenze in azzurro. «Emanuele è un centrocampista e con educazione ed amicizia cercheremo una soluzione con il club».



Quello di gennaio, dunque, potrebbe essere il mercato giusto per salutare l'azzurro e cambiare aria. «Dove può andare non lo so, dico solamente che trovare Giaccherini a gennaio è come trovare una Porsche con 20 mila chilometri fatti», continua Valcareggi a Radio Crc. «Un calciatore come lui è roba rara, la ricchezza della sua carriera gli permetterà anche di valutare altre situazioni». Per l'ex Juventus potrebbero aprirsi le porte del Chievo. «È una squadra che mi piace da morire, ci andrei domani anche perché credo che il Napoli abbia ormai preso Inglese a differenza di dieci giorni fa» precisa l'agente. «Al Benevento non andrei, dopo aver giocato Europei e nel Napoli. Chi lo chiede sa quanto costa. Il suo problema è che guadagna troppo, un problema che vorrebbero aver tutti...»





