Gianmarco, da Senigallia a Napoli per incontrare i campioni del cuore

Le storie di sport che fanno bene al cuore. Soprattutto a quello di Gianmarco, il giovanissimo tifoso di Senigallia che, in gita a Napoli con il resto della classe, ha potuto incontrare gli idoli di sempre, ospite del Napoli per una mattinata a Castel Volturno. Il ragazzino, che frequenta la terza media ed è costretto alla sedia a rotelle da una disabilità, ha sfilato ieri con gli azzurri nel centro tecnico realizzando il sogno di una vita.



Due anni fa, al primo anno nel nuovo istituto, Gianmarco non aveva potuto seguire la sua classe in gita. Così, quando si è ripresentata l'occasione, le insegnati hanno scelto di portare la scolaresca in visita a Napoli. E mentre i compagni di classe erano impegnati con la bellezza della Reggia di Caserta, il ragazzino ha fatto uno strappo alla regola per conoscere i campioni del cuore.



«Il primo giocatore che ha abbracciato Gianmarco è stato Ghoulam. Poi si sono avvicinati Milik, Hamsik, Mertens, Zielinski, Koulibaly e Reina», le parole della mamma del ragazzo. «Sono stati tutti carinissimi e mio figlio ha vissuto una giornata meravigliosa, sicuramente la più bella della sua vita. Era talmente emozionato che non riusciva a dire nulla. Per noi genitori questa giornata è stata magnifica, dare un sorriso a Gianmarco è veramente qualcosa di bellissimo e straordinario».





