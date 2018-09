Shopping per Zielinski e Verdi ma il polacco perde al biliardino

Giornata di shopping per gli azzurri Piotr Zielinski e Simone Verdi. I due calciatori del Napoli hanno fatto visita nelle scorse ore allo store di un noto marchio napoletano, sponsor del club azzurro, e ne hanno approfittato per trascorrere qualche ora spensierata tra un allenamento e l'altro, con la squadra che a Castel Volturno sta preparando la delicata sfida contro il Torino di Mazzarri.



Il centrocampista polacco, tra i migliori di questo avvio di stagione, si è anche divertito a giocare a biliardino, sconfitto dal titolare del negozio che ha poi ringraziato i due napoletani per la visita.





