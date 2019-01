Giudice sportivo, un turno a Fabiàn Ancelotti ci sarà, multa per il Milan

Una giornata è stata inflitta dal giudice sportivo a Fabian Ruiz del Napoli per doppia ammonizione.



Nessun provvedimento per Ancelotti, espulso anch'egli nei minuti finali di Milan-Napoli. Il comunicato del giudice sportivo riporta soltanto di un ammonizione per Ancelotti «per avere, al minuto 49' del secondo tempo, contestato una decisione dell'arbitro».



Ammende: 15mila euro al Milan «per avere suoi sostenitori, all'inizio ed al termine della gara (con il Napoli, ndr), intonato un coro insultante di matrice territoriale»; 12mila euro alla Roma per un fumogeno lanciato dai suoi tifosi nel settore occupato dagli avversari a Bergamo, e di un secondo fumogeno sul campo da gioco.

© RIPRODUZIONE RISERVATA