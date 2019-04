Giuntoli e i sogni del suo Napoli: «Meritiamo di vincere qualcosa»

Siamo molto contenti, abbiamo fatto molto bene in campionato anche se non sembra ma il mister ha valorizzato l'intera rosa. Il Napoli da diversi anni è sempre in Champions, questa squadra merita di vincere qualcosa di importante». Lo dice il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli, a pochi minuti dal match d'andata dei quarti di finale di Europa League contro l'Arsenal. «Ancelotti ha scelto di giocare davanti con Mertens e Insigne -aggiunge Giuntoli a Sky Sport-. Loro giocano a tre con un grande pressing possiamo sfruttare i due ragazzi che hanno più qualità e velocità negli spazi. Penso sia una strategia buona quella del mister».

