Napoli, Giuntoli rientra a Dimaro: subito a colloquio con Ancelotti

di Roberto Ventre

Inviato a Dimaro-Folgarida



Dopo la missione spagnola il direttore sportivo Giuntoli è rientrato a Dimaro: il direttore sportivo del Napoli ha assistito all'allenamento dalla panchina e prima del via si è intrattenuto a colloquio con Ancelotti. Il diesse azzurro ha tenuta viva la trattativa con James Rodriguez e anche quello con Rodrigo: due obiettivi di mercato del Napoli. Per chiudere l'affare James bisogna trovare l'accordo con il Real, dopo aver avuto la conferma del gradimento del colombiano a tornare a giocare con Ancelotti, per Rodrigo il discorso è più complicato per la richiesta del Valenacia (70 milioni).



Il più vicino è Elmas, centrocampista del Fenerbache, ma il ds azzurro lavora anche sulle uscite, innanzitutto a quello del centrocampista croato che darebbe il via libera definito all'acquisto di Elmas.

© RIPRODUZIONE RISERVATA