Gli auguri di Reina a Cannavaro: «Il calcio ci ha reso fratelli»

di Delia Paciello

«La vita ci ha fatto amici, il calcio ci ha reso fratelli», parole dirette al cuore di un ex azzurro, Paolo Cannavaro, firmate Pepe e Yolanda Reina. Scritte su una buona bottiglia di Dom Perignon da gustare in occasione del Capodanno, accanto ad un foto che porta con sè numerosi ricordi. Tante avventure insieme con la maglia del Napoli per i due calciatori, proprio nell’anno in cui il portiere arrivò in città. Poi strade diverse: il napoletano trasferito in neroverde, lontano dalla sua terra. Ma alcuni legami vanno oltre le distanze: e quell’anno insieme non è stato dimenticato.



Ora un brindisi inaugurale: anno nuovo vita nuova per l’ormai ex difensore del Sassuolo. E gli auguri del portierone azzurro e della dolce consorte arrivano a pennello: «Buona fortuna Paolo», aggiungono riferendosi alla nuova avventura di Cannavaro Jr. Il 2018 porterà infatti Paolo in Cina, alla corte del fratello Fabio per aiutarlo nella nuova missione alla guida del Guangzhou Evergrande.



Una scelta difficile quella di lasciare il calcio giocato per diventare collaboratore tecnico del fratello: «Non mi mancherà il campo, ma i miei compagni e il bell’ambiente che ho trovato al Sassuolo. Ora però potrò ritrovare mio fratello: un’emozione indescrivibile visto che siamo stati separati per la nostra carriera fin da giovanissimi», aveva affermato alla fine della sua ultima partita giocata, proprio ieri dopo i saluti e i ringraziamenti. E in cuor suo anche Paolo ha un grande augurio da fare a Pepe per il 2018. Un augurio che è anche il suo sogno da tifoso: «Sono scaramantico, ma sapete tutti quale è il mio grande desiderio».





