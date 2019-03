Gli azzurri non temono il sorteggio con l’Arsenal: «Pronti a lottare»

Una sfida affascinante, così Carlo Ancelotti aveva commentato ieri il sorteggio contro l’Arsenal per i quarti di finale di Europa League. Pensiero, quello dell’allenatore, condiviso anche dalla sua squadra, visto che gli azzurri hanno subito messo nel mirino la sfida ai Gunners.



«Molto entusiasmante» ha scritto Kalidou Koulibaly dai suoi canali social dopo il sorteggio di Nyon. E sui social ha fatto capolino anche Nikola Maksimovic, il difensore serbo assente nell’ultima uscita a Salisburgo e pronto a tornare in campo contro gli inglesi. «Pronti a lottare» è invece il messaggio di Arek Milik, l’azzurro andato a segno nelle ultime due uscite europee e che non vuole saperne di lasciare la competizione.



