Gli azzurri si caricano in rete: «Al lavoro, pronti per la Roma»

Una sfida importante, la prima di un lungo tour de force che si alternerà tra campionato ed Europa League. Il Napoli lascia le nazionali alle spalle e torna al lavoro, carico come carichi sono gli azzurri che hanno manifestato la loro voglia di far bene ai tifosi direttamente in rete. «Tornati al lavoro! Preparazione per il match contro la Roma», ha scritto Amin Younes, tra i protagonisti del momento dopo il primo gol in azzurro. «Tornati a Napoli», ha scritto anche Arkadiusz Milik, da cui tutti si aspettano tanto in vista del match contro la Roma.



Ci sarà da titolare all'Olimpico e non può concedersi errori Alex Meret, protagonista con la maglia della nazionale under 21 in settimana ed ora voglioso di riprendersi il Napoli. Il portiere così come il difensore Nikola Maksimovic, hanno condiviso in rete immagini dall'allenamento di Castel Volturno, entrambi vogliosi di far bene domenica. Non è andato in nazionale, invece, Kevin Malcuit, ma il francese ha esultato sui social per il ritorno di Dries Mertens: «È tornato il fratello», ha scritto pubblicando una simpatica foto dalla sessione di allenamento.

