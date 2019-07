Gli esperimenti di Ancelotti: sarà un Napoli verticale

di Roberto Ventre

Inviato a Dimaro-Folgarida



Il nuovo Napoli lo ha già in mente: l'input di Carlo Ancelotti è chiaro già dal primo approccio, anche se mancano ancora gli interpreti top che si uniranno al suo Napoli solo gradualmente. Subito pallone e partitina negli spazi stretti, subito velocità di palleggio e pressing: la mentalità va formata fin dai primi giorni di lavoro del ritiro in Trentino. Una squadra d'attacco, come l'anno scorso, ma che sappia finalizzare con più precisione e mantenere il ritmo alto con maggiore continuità. Intensità già alta nella sfida nove contro nove (più i portieri) giocata in un clima invernale, pioggia e vento, i tabelloni pubblicitari che volano via e le luci dei riflettori accese, una prova generale del nuovo impianto d'illuminazione in vista dei test contro Benevento, Feralpi Salò e Cremonese.





