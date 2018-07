Gli infortunati Younes e Meret a Dimaro coi compagni del Napoli

Ci sono anche le stampelle di Younes e il gesso di Meret tra i protagonisti dell'allenamento pomeridiano del Napoli. Sul campo di Carciato, nel ritiro di Dimaro-Folgarida, fanno capolino anche i due infortunati della rosa a disposizione di Carlo Ancelotti. Per il portiere sono ancora previsti circa 40 giorni di stop dopo la ruttura del braccio sinistro, mentre i tempi di recupero del tedesco sono molto più lunghi perché circa un mese fa si è sottoposto all'intervento chirurgico per la rottura del tendine d'Achille. Entrambi, però, sono qui in Trentino per vivere da vicino il ritiro del Napoli insieme al resto della squadra.



