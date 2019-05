Gli Insigne festeggiano Jenny: «Miglior madre che potessero avere»

Non è a Ferrara con la squadra, a causa di quel problema all'adduttore che lo affligge da tempo, ma Lorenzo Insigne ha trovato comunque un motivo per festeggiare. In questa domenica che celebra tutte le mamme, anche il calciatore azzurro ha voluto festeggiare la sua Jenny insieme con l'aiuto dei due eredi di casa, Carmine e Christian.



I due Insigne Jr, rispettivamente 6 e 4 anni, hanno fatto le loro dediche, ripresi prontamente dai social di Lorenzo che poi ha voluto dedicare una foto alla sua famiglia. «Sei la miglior madre che i nostri figli potessero avere e la miglior moglie che io potessi desiderare. Buona festa della mamma».





