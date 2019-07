Gli occhi della Ligue 1 su Ounas: Marsiglia e Nizza vogliono Adam

Una prestazione da leader contro la Tanzania e una Coppa d'Africa che ora gli spalanca le porte. Adam Ounas si è preso la scena nell'ultima giornata di qualificazioni del torneo internazionale e non vuole fermarsi, con l'Algeria attesa da uno scontro importante negli ottavi di finale contro la Guinea. Sul calciatore azzurro non solo le attenzioni dei tifosi africani ma anche quelle dei club europei che pensano a lui per il mercato estivo.



Secondo quanto riportato da France Football, su Ounas ci sarebbero due squadre blasonate della Ligue 1 come l'Olympique Marsiglia e il Nizza, interessate fortemente al calciatore ex Bordeux arrivato a Napoli due anni fa. Dopo l'ultima stagione azzurra, con pochi minuti e tre gol all'attivo, Ounas non disdegnerebbe l'ipotesi di cambiare aria per poter trovare continuità ed affermarsi anche lontano dall'azzurro, magari tornando in un campionato che conosce bene. I due club francesi - con il Nizza in vantaggio rispetto all'OM nella corsa all'algerino - avrebbero anche già preso informazioni con il Napoli per capire quanto sia possibile l'affare.



Dal canto suo, il club azzurro non sembrerebbe disposto a privarsi definitivamente di Ounas e l'ipotesi più plausibile al momento sembrerebbe essere quella del prestito. Anche in Italia alcuni club come Parma e Fiorentina potrebbero pensare ad Adam, a meno che il Napoli non voglia inserirlo in qualche trattativa di mercato come potenziale carta di scambio.

